Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова

«Ларченко, а ты знала, что приворот это грех? Помни..за грехи родителей, всегда отвечают их дети!» - отметила одна из фанаток проекта.





В последнее время многие телезрители и участники телепроекта заметили, что Яббаров очень сильно изменился. В отношениях с Маргаритой Ларченко Илья из веселого парня превратился в постоянно ноющего и ворчливого 33-летнего «старика».А на днях Иосиф Оганесян и вовсе заявил, что возлюбленная Ильи превратила его в настоящего «подкаблучника», что заметил не только он один. По словам супруга Александры Черно, Яббаров по непонятным на то причинам, начал выполнять все и даже самые нелепые просьбы Маргариты.Слова Оганесяна натолкнули зрителей на мысль, а не приворожила ли Ларченко Яббарова, ведь и правда, мужчина с девушкой очень изменился, и сейчас больше нет того Ильи, который во всеуслышание заявлял, что несмотря ни на что будет помогать своей бывшей беременной пассии Алене Савкиной (Рапунцель-младшей).В ночном эфире Маргарита сама заговорила о том, что заколдовала Илью. По словам Ларченко, Яббаров уверен в том, что она обращалась к ведьме, которая провела какой-то обряд, чтобы он настолько сильно влюбился в нее, чтобы постоянно боялся потерять.Нужно сказать, что слова Маргариты поразили телезрителей. По мнению поклонников «Дома-2», Ларченко своими же руками выписала своим наследникам, о которых она так мечтает, «смертный приговор».