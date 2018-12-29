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Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова

Один из самых ярких и эпатажных участников реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров превратился в подкаблучника.

В последнее время многие телезрители и участники телепроекта заметили, что Яббаров очень сильно изменился. В отношениях с Маргаритой Ларченко Илья из веселого парня превратился в постоянно ноющего и ворчливого 33-летнего «старика».

Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова

А на днях Иосиф Оганесян и вовсе заявил, что возлюбленная Ильи превратила его в настоящего «подкаблучника», что заметил не только он один. По словам супруга Александры Черно, Яббаров по непонятным на то причинам, начал выполнять все и даже самые нелепые просьбы Маргариты.

Слова Оганесяна натолкнули зрителей на мысль, а не приворожила ли Ларченко Яббарова, ведь и правда, мужчина с девушкой очень изменился, и сейчас больше нет того Ильи, который во всеуслышание заявлял, что несмотря ни на что будет помогать своей бывшей беременной пассии Алене Савкиной (Рапунцель-младшей).

В ночном эфире Маргарита сама заговорила о том, что заколдовала Илью. По словам Ларченко, Яббаров уверен в том, что она обращалась к ведьме, которая провела какой-то обряд, чтобы он настолько сильно влюбился в нее, чтобы постоянно боялся потерять.

Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова

Нужно сказать, что слова Маргариты поразили телезрителей. По мнению поклонников «Дома-2», Ларченко своими же руками выписала своим наследникам, о которых она так мечтает, «смертный приговор».

«Ларченко, а ты знала, что приворот это грех? Помни..за грехи родителей, всегда отвечают их дети!» - отметила одна из фанаток проекта.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:39

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