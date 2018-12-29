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Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей 2018 года

Изучив итоги 23 краш-тестов, специалисты назвали наиболее безопасные автомобили 2018 года. Список представлен организацией Euro NCAP.
Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей 2018 года

Самым безопасным автомобилем стал Mercedes-Benz A-Class. Ему поставили 36,5 баллов и 96% из 100 возможных. На втором месте расположился седан Lexus ES IV. По результатам краш-теста элитной машине поставили 34,7 баллов и 91% из сотни вероятных о системе оценки безопасности. Замкнул топ-3 внедорожник Hyundai Nexo с двигателем на водородном топливе. Ему предоставили 35,8% баллов и 95%.

Можно также отметить, что в этом году среди тестов имелось испытание автомобилей на автономное торможение и городских условиях. Еще специалисты брали на заметку наличие разных помощников водителя. Из числа 20 моделей аналитики выбрал только три, тогда как в 2017 году их насчитывалось семь.



 
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Авто / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:25

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