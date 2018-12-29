Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей 2018 года





Самым безопасным автомобилем стал. Ему поставили 36,5 баллов и 96% из 100 возможных. На втором месте расположился седан. По результатам краш-теста элитной машине поставили 34,7 баллов и 91% из сотни вероятных о системе оценки безопасности. Замкнул топ-3 внедорожникс двигателем на водородном топливе. Ему предоставили 35,8% баллов и 95%.Можно также отметить, что в этом году среди тестов имелось испытание автомобилей на автономное торможение и городских условиях. Еще специалисты брали на заметку наличие разных помощников водителя. Из числа 20 моделей аналитики выбрал только три, тогда как в 2017 году их насчитывалось семь.