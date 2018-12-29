В Сети появились шпионские снимки обновленного SsangYong Tivoli
Южнокорейский автомобильный производитель SsangYong начал тестировать обновленную версию кроссовера Tivoli. В Сети появились первые шпионские снимки испытуемого автомобиля.
Несмотря на сокрытие компанией передней и задней частей SsangYong Tivoli кое-что об этой машине выяснить удалось. Так, спереди транспорт получил новые фары, которые смотрятся более квадратными, а железная отделка радиаторной решетки увеличивает яркость светодиодных огней. Более округленными кажутся и «противотуманки», задние фонари порадуют потенциальных владельцев спортивным стилем.
В данный момент SsangYong Tivoli можно приобрести с бензиновым 1,6-литровым агрегатом или 1,6-литровым турбодизелем с естественным наддувом с переднеприводной или полноприводной системой. Текущий Tivoli появился на европейском рынке три года назад, обновленная модель будет представлена после Нового года.
Несмотря на сокрытие компанией передней и задней частей SsangYong Tivoli кое-что об этой машине выяснить удалось. Так, спереди транспорт получил новые фары, которые смотрятся более квадратными, а железная отделка радиаторной решетки увеличивает яркость светодиодных огней. Более округленными кажутся и «противотуманки», задние фонари порадуют потенциальных владельцев спортивным стилем.
В данный момент SsangYong Tivoli можно приобрести с бензиновым 1,6-литровым агрегатом или 1,6-литровым турбодизелем с естественным наддувом с переднеприводной или полноприводной системой. Текущий Tivoli появился на европейском рынке три года назад, обновленная модель будет представлена после Нового года.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:00