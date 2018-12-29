АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

В Сети появились шпионские снимки обновленного SsangYong Tivoli

Южнокорейский автомобильный производитель SsangYong начал тестировать обновленную версию кроссовера Tivoli. В Сети появились первые шпионские снимки испытуемого автомобиля.
В Сети появились шпионские снимки обновленного SsangYong Tivoli

Несмотря на сокрытие компанией передней и задней частей SsangYong Tivoli кое-что об этой машине выяснить удалось. Так, спереди транспорт получил новые фары, которые смотрятся более квадратными, а железная отделка радиаторной решетки увеличивает яркость светодиодных огней. Более округленными кажутся и «противотуманки», задние фонари порадуют потенциальных владельцев спортивным стилем.

В данный момент SsangYong Tivoli можно приобрести с бензиновым 1,6-литровым агрегатом или 1,6-литровым турбодизелем с естественным наддувом с переднеприводной или полноприводной системой. Текущий Tivoli появился на европейском рынке три года назад, обновленная модель будет представлена после Нового года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Такси" Сами Насери удивился реакции
Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора
NASA собрало учёных для поиска цивилизаций
«Связной» начал продавать восстановленные iPhone
Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей
Ольга Орлова «втянула» Рапунцель и Дмитренко в
«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил
Предсказания Эдгара Кейси для России на 2019 год
В Сети появились шпионские снимки обновленного
Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным
Apple похвалила экран версии iPhone XR
Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова
Ученые: Снижение объемов употребляемого алкоголя
Ольга Бузова показала в Instagram свой новый образ
Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15
Объем вулкана Анак-Кракатау после извержения стал
Юлия Барановская выложила снимок без макияжа
Гвинет Пэлтроу показала эффектное фото в белом
В Москве неизвестный в маске убил владельца
Супруга Павла Мамаева Алана Мамаева показала
Ученые из Японии создали технологию соединения
Инженеры создали батарею, принимающую любую форму
Звезда «Дома-2» Александра Шева заявила, что
Александр и Эмма Малинины показали экзотический
Разработанный создателем Android смартфон
Орлова и Бородина опять не позвали на свою
SAIC выпустит несколько версий схожего с «ГАЗель»
Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к
Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр
Просмотреть все новости