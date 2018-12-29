Ольга Бузова показала в Instagram свой новый образ

«Бузова, что ты с собой сделала? Мы уже готовы мириться с твоими длиннющими локонами, но только нет с вот Этим!» - продолжают комментировать новую публикацию Бузовой в Сети.

По мнению читателей, Ольга, пытаясь выглядеть представительно, своими же руками состарила себя как минимум на 20 лет.Считанные часы назад ведущая «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий снимок, который в пух и прах раскритиковали не только недоброжелатели Бузовой, но и некоторые ее поклонники.На фотографии Ольга запечатлена в темно синем пиджаке в клетку и топике красного цвета, выделить который телезнаменитость решила с помощью помады того же оттенка, что и топ. Впрочем, к наряду поющей телеведущей у пользователей Сети не было претензий. Больше всего читателей возмутила прическа Бузовой.По мнению злопыхателей, в строгом костюме, с такой стрижкой и челкой Ольга превратила из 32-летней певицы в 52-летнюю «старушку».Несмотря на то, что фотография Ольги многим не понравилась, за считанные часы она набрала чуть больше 232 тысяч лайков. К слову, под снимком Бузова решила поздравить команду московских школьников, которые на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров, проходившую в Габороне, одержали одну золотую и три серебряные медали.По словам телеведущей «Дома-2», она в очередной раз убедилась в том, что в России живут очень талантливые дети.