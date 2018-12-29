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Apple похвалила экран версии iPhone XR

В рамках новой рекламы Apple похвалила экран версии iPhone XR. Дисплей гаджета демонстрирует качественное изображение, обеспечивая хорошую цветопередачу.

Apple похвалила экран версии iPhone XR


Компания Apple представила соответствующие преимущества современной технологии Liquid Retina. Демонстрируя этот ролик, «яблочники» хотели показать, что разрешение экрана является не основным параметром успеха. Liquid Retina отличается высокой энергоэффективностью, продлевающей период автономной работы гаджета. Данная технология соединяет лучшие качества мониторов LCD. Разработка Apple для iPhone XR обладает максимальной плотностью пикселей (326 ppi).



Инженеры компании добились высокой яркости, цветопередачи, контраста новых дисплеев. По мнению пользователей, соединение всех данных преимуществ обеспечивает получение более привлекательного эффекта в сравнении с дисплеями OLED.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:47

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