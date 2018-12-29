Ученые: Снижение объемов употребляемого алкоголя поможет бросить курить





Исследователи провели опыт с участием людей, которые не могут жить без алкоголя, выпивающих по праздникам, отказавшихся от распития и никогда не употреблявших. Параллельно они изучали их медицинские карты и взяли анализ крови.Ученые выяснили, что сильное увлечение сигаретами свойственно с постоянным употреблением спиртных напитков. Алкоголь при этом считается фактором риска курения. Пытаясь более подробно разобраться в этом, эксперты следили и за курящими. Многие из них стремились избавиться от излишних объемов алкоголя. Сокращение уровня распития в числе респондентов вызывало у них уменьшение метаболизма никотина. Ученые заявили о важном моменте: желающим бросить курить также следует и снизить потребление алкоголя.