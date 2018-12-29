Юлия Барановская выложила снимок без макияжа вслед за Ковальчук

Ведущая шоу "Мужское/Женское" выложила фотографии из недавнего путешествия в африканскую Намибию, куда взяла всех троих детей. Пока в России стояли морозы, семья наслаждалась летней жарой и экзотикой, путешествия по пустыне и наблюдая за дикими животными в естественной среде обитания. Поклонники Барановской заметили, что последняя всё чаще стала выходить в свет без косметики и укладки.С ярким макияжем ведущую можно увидеть лишь в телепередаче и на больших светских мероприятиях. Подписчики Барановской сделали предположение, что на смелый поступок она решилась благодаря примеру Ковальчук. Недавно став матерью и проводя много времени с ребёнком, певица охотно фотографируется дома в повседневной одежде, без причёски и косметики.Другие светские львицы также время от времени публикуют естественные снимки без ретуши. Такие можно найти в блогах Светланы Лободы, Регины Тодоренко и Юлии Высоцкой. Однако больше всего Барановская любит фотографировать детей, младший из которых пошёл по стопам отца Андрея Аршавина, начав заниматься футболом.