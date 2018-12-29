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Юлия Барановская выложила снимок без макияжа вслед за Ковальчук

Юлия Барановская выложила в Instagram снимок без макияжа вслед за Юлией Ковальчук. Многодетная мать не стесняется предстать перед публикой без "боевого раскраса".
Юлия Барановская выложила снимок без макияжа вслед за Ковальчук

Ведущая шоу "Мужское/Женское" выложила фотографии из недавнего путешествия в африканскую Намибию, куда взяла всех троих детей. Пока в России стояли морозы, семья наслаждалась летней жарой и экзотикой, путешествия по пустыне и наблюдая за дикими животными в естественной среде обитания. Поклонники Барановской заметили, что последняя всё чаще стала выходить в свет без косметики и укладки.

С ярким макияжем ведущую можно увидеть лишь в телепередаче и на больших светских мероприятиях. Подписчики Барановской сделали предположение, что на смелый поступок она решилась благодаря примеру Ковальчук. Недавно став матерью и проводя много времени с ребёнком, певица охотно фотографируется дома в повседневной одежде, без причёски и косметики.

Другие светские львицы также время от времени публикуют естественные снимки без ретуши. Такие можно найти в блогах Светланы Лободы, Регины Тодоренко и Юлии Высоцкой. Однако больше всего Барановская любит фотографировать детей, младший из которых пошёл по стопам отца Андрея Аршавина, начав заниматься футболом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:57

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