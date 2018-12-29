Звезда «Дома-2» Александра Шева заявила, что встретит Новый 2019 год с дочерью

«Очень скучаю за малышкой.. Как же я счастлива, что Новый год мы проведем вместе», - подметила Александра.

«Шева, какая ты мать? Ты не заслуживаешь быть родителем!» - пишут в Сети.





Бывшая возлюбленная Виктора Шароварова после ухода с телепроекта решила остаться в Москве. По словам самой Александры, она считает себя настоящей бизнесвумен и уже даже подумывает о том, как и когда сможет перевести всю свою родню в столицу.Сейчас же Шева не может очень часто ездить в свой родной город Омск, где живут ее родители и маленькая дочь. Невзирая на это, родственники Александры поддерживают ее, так как уверены, что в Москве у брюнетки куда больше возможности зарабатывать хорошие деньги, чтобы обеспечить свою наследницу всем необходимым.Вчера вечером бывшая участница «Дома-2» выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир и рассказала подписчикам, с кем она планирует встречать Новый 2019 год. Как оказалось, Шеве все-таки удалось найти время для своей дочери и уже завтра она намерена выехать в Омск.Нужно сказать, что звезда «Дома-2» поразила интернет-пользователей своим отношением к единственной дочери, ведь Шева сама рассказывала о том, что не видела малышку больше 7 месяцев.