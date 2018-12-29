Гвинет Пэлтроу показала эффектное фото в белом бикини

Гвинет Пэлтроу решила наградить себя за хорошую работу отдыхом у моря, который очень любит. 2018 год стал для актрисы весьма продуктивным: завершение съемок двух лент «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Она выпустила несколько коллекций модной одежды под собственным брендом Goop. Это говорит о том, что знаменитость много времени вынуждена была проводить в офисе, а не только на съемочной площадке. И напоследок, Пэлтроу не так давно стала женой одного из самых успешных людей в Голливуде, сценариста и продюсера Брэда Фэлчака.Свой законный отпуск Гвинет Пэлтроу проводит на берегу моря. Одним из моментов отдыха она поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. На фотографии она стоит на берегу моря, а сзади открывается панорама из красивого розового заката. Сама актриса демонстрирует раздельный купальник белого цвета, а под постом она написала так: «Вне офиса».Читатели блога знаменитости на высшем уровне оценили фигуру своего кумира и похвалили фотографа за отличный кадр.