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Инженеры создали батарею, принимающую любую форму

Инженеры смогли создать аккумуляторную батарею, которая способна принимать любую форму. Речь идёт о кольцевых цинк-ионных аккумуляторах.

Инженеры создали батарею, принимающую любую форму


Данный подход поможет в создании аккумуляторной батареи любой формы для применения в портативных современных устройствах. В настоящее время самыми распространёнными являются литий-ионные батареи. В данном случае положительные заряды литиевых катионов применяются в виде поршня, проводящего заряд через созданный специальный контур. Данный подход обладает рядом неудобств. Например, применение лития довльно сильно ограничивается вследствие недостатка вещества на Земле. При этом аккумуляторные батареи по такой системе произвольно загораются вследствие замыкания.

Собранная гарвардскими учёными цинк-ионная аккумуляторная батарея генерирует 0,7-1,7 В. Её устанавливали на кольце-детекторе темноты. Там аккумулятор питал фотоэлемент, который включал свет в случае низкой освещённости.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:18

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