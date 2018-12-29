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Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к Новому году

Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к Новому году в Instagram. Сын юмориста подарил ему "майских жуков", а дочь преобразилась в повариху.
Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к Новому году

Галкин выложил на своей странице очередное видео о жизни Лизы и Гарри, которые активно готовятся к праздникам и играют в роскошном особняке звёздной семьи. Мальчик решил преподнести отцу, часто отсутствующему на съёмках, необычный подарок. Ребёнок вырезал из бумаги майских жуков, которых поместил в коробку и подарил Галкину, изображая жужжание.

Затем Гарри показал свой костюм мастера с целым чемоданом инструментов. Лиза же назвалась мастерицей, нарядившись в фартук и поварскую шапочку.

Поклонники Галкина признались, что посмотрели видео, как всегда, с большим удовольствием. Напомним, что двойняшкам в минувшем сентябре исполнилось 5 лет. На день рождения Галкин и Пугачёва пригласили своих звёздных друзей с детьми, потратив на организацию не меньше 1,5 млн рублей.

"Дорогие мои подписчики, с этой предновогодней кутерьмой, выступлениями, съёмками я не успеваю заглядывать в Инсту! У меня времени остаётся только поиграть с детьми", - жалуется Галкин в преддверии Нового года.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:38

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