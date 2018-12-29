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Разработанный создателем Android смартфон Essential Phone сняли с производства

Представленный в мае минувшего года смартфон Essential Phone сняли с производства. Гаджет знаменит не только своими параметрами, а и тем, что его разработку курировал автор Android Энди Рубин.
Разработанный создателем Android смартфон Essential Phone сняли с производства

Essential Phone является первым смартфоном, в котором нет модной «челки» для фронтальной камеры и громкоговорителя. Вместо этого разработчики поместили в него незначительный вырез под камеру на передней стороне устройства. Essential Phone после презентации был раскритикован пользователями, к тому же он заметно упал в цене. Авторы проекта выпустили ряд обновлений для смартфона в целях повышения его рейтинга, именно он одним из первых получил OC Android 9.0 Pie. Накануне появилась информация о прекращении сборки этого мобильного изобретения.

Предполагается, что создатели Essential Phone ныне трудятся над очередным продуктом с небольшим дисплеем для навигации и искусственным интеллектом для изучения голосовых команд. Премьера этого смартфона ожидается на CES 2019.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:51

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