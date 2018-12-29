Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр к сыну Роберту

«Совсем скоро я увижу Роберта! Это самый лучший новогодний подарок, который я могла загадать.. Как же я соскучилась..», - заявила Алиана в прямом эфире.





Не так давно наш портал уже писал о том, что Алиана пытается отпроситься у руководства реалити-шоу «Дом-2» отпустить ее на несколько дней за Периметр. Тогда Устиненко говорила, что уже очень сильно соскучилась по сыну, но не может покинуть проект без разрешения администрации.По словам Алианы, она находится на телестройке не только ради себя, но и ради будущего маленького Роберта, ведь хочет отыскать мужчину, который полюбит ее сына, как своего. Несколько часов назад Устиненко вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что ведущие «Дома-2» наконец-таки разрешили ей увидеться с наследником.Нужно сказать, что на вопросы подписчиков, почему организаторы проекта все-таки сжалились над ней, Устиненко не стала отвечать, а только подчеркнула, что ждала этого момента уже очень давно, поэтому не позволит никому из ее недоброжелателей испортить ей настроение перед встречей с сыном.К слову, у молодой мамочки и правда появилось очень много злопыхателей, которые каждый день буквально закидывают Алиану большим количество нелицеприятных комментариев. По мнению хейтеров, Устиненко является «матерью кукушкой», которая родив сына, бросила его.