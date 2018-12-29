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Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр к сыну Роберту

Экс-супруга Александра Гобозова наконец-таки сможет увидеться с единственным наследником.

Не так давно наш портал уже писал о том, что Алиана пытается отпроситься у руководства реалити-шоу «Дом-2» отпустить ее на несколько дней за Периметр. Тогда Устиненко говорила, что уже очень сильно соскучилась по сыну, но не может покинуть проект без разрешения администрации.

Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр к сыну Роберту

По словам Алианы, она находится на телестройке не только ради себя, но и ради будущего маленького Роберта, ведь хочет отыскать мужчину, который полюбит ее сына, как своего. Несколько часов назад Устиненко вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что ведущие «Дома-2» наконец-таки разрешили ей увидеться с наследником.

«Совсем скоро я увижу Роберта! Это самый лучший новогодний подарок, который я могла загадать.. Как же я соскучилась..», - заявила Алиана в прямом эфире.


Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр к сыну Роберту

Нужно сказать, что на вопросы подписчиков, почему организаторы проекта все-таки сжалились над ней, Устиненко не стала отвечать, а только подчеркнула, что ждала этого момента уже очень давно, поэтому не позволит никому из ее недоброжелателей испортить ей настроение перед встречей с сыном.

К слову, у молодой мамочки и правда появилось очень много злопыхателей, которые каждый день буквально закидывают Алиану большим количество нелицеприятных комментариев. По мнению хейтеров, Устиненко является «матерью кукушкой», которая родив сына, бросила его.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:37

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