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Гоша Куценко вышел на сцену с 4-летней дочерью

Гоша Куценко вышел на сцену с 4-летней дочерью Евгенией, которая сыграла в мюзикле "Пола Нэгри". Девочка не испугалась зрителей и проявила актёрский талант.
Гоша Куценко вышел на сцену с 4-летней дочерью

В театре Российской армии Куценко вместе с дочкой Евгенией вышел на поклон после спектакля "Пола Нэгри". Артист держал маленькую актрису за руку. Поскольку девочка очень смело держалась перед залом, коллеги Куценко посчитали, что в будущем из неё выйдет большая звезда.

С ранних лет Женя любит читать на публику стихи и что-то изображать. Фанаты актёра даже советуют семье завести малышке свой блог в Instagram, однако чета предпочитает сохранять приватность. Фотографии и рассказы о детях Куценко и Мария Порошина публикуют довольно редко.

Пара воспитала старшую дочь Полину, которая пошла по стопам отца в свои 22 года и стала артисткой. О сцене последняя мечтала с детства, однако сейчас начала задумываться и о свадьбе со своим парнем Яном.

Куценко назвал кандидата в зятья хорошим и прогрессивным, признавшись, что не отказался бы от внуков. Впрочем, актёр с женой воспитывают собственных маленьких дочек: Евгению и младшую годовалую Светлану. Не исключено, что и она, повзрослев, задумается о театре или кино.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:58

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