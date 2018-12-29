Специалисты «Росатома» создают уникальную российскую «ядерную батарейку





Согласно предположениям, «ядерная батарейка» может стать базой для новой современной архитектуры различных электронных устройств. Речь идет, например, об искусственном интеллекте. Специалисты проводят все испытания на базах государственной корпорации «Росатом». Представители пресс-службы компании отмечают, что принцип работы «ядерной батарейки» состоит в превращении энергии, выделяемой вследствие радиоактивного бета-распада, непосредственно в электричество при помощи полупроводниковых специальных преобразователей.Исследователи «Росатома» планируют создать новый тип приборов, который в дальнейшем будет представлять собой базу для новой архитектуры современных электронных устройств. Вскоре на предприятие должны поставить новые компоненты для окончательной сборки опытного образца.