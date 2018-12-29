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SAIC выпустит несколько версий схожего с «ГАЗель» фургона Datong EV30

Китайская компания SAIC выпустит в январе электрокар Datong EV30, напоминающий своей формой «ГАЗель». Востребованность в КНР подобных автомобилей принудило концерн сделать ряд версий фургона.
SAIC выпустит несколько версий схожего с «ГАЗель» фургона Datong EV30

SAIC и его дочерние фирмы создают качественную продукцию в Китае благодаря немалому опыту разработок электромобилей. Прежде производитель порадовал компактным сити-каром Baojun E100, а теперь выпустил фургон SAIC Datong EV30. В своей линейке это транспортное средство смотрится очень органично и, как считают аналитики рынка электрокаров, он будет хорошо востребован автомобилистами.

Купить SAIC Datong EV30 можно будет не ранее середины января. Данную разработку уже присоединили к большой группе батарейных моделей, сконструированных в КНР. К слову, в этой стране за первые 11 месяцев 2018 года дилеры смогли реализовать 1,03 миллионов машин «новой энергии»: электрокаров, гибридов и транспорта на топливных элементах.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:40

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