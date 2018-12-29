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Родители Иосифа Оганесяна считают свадьбу сына частью шоу

Родственники Иосифа Оганесяна не верят в то, что их сын на самом деле женился на Александре Черно.

Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» по-прежнему не верят в то, что родителя Иосифа, которые несколько недель назад во всеуслышание заявляли, что никогда не примут в свою семью такую невестку, как Саша, могли все-таки смириться с выбором своего младшего наследника. И как оказалось, не зря.

Родители Иосифа Оганесяна считают свадьбу сына частью шоу

Дело в том, что в недавнем эфире отец Оганесяна сам заявил, что все, что он видит на экране, является частью шоу. По словам родителя Иосифа, он просил старшего сына отговорить парня не только от бракосочетания с Черно, но и даже от отношений с этой девушкой.

Отец Иосифа признался Владу Кадони, что после того, как он увидел, как его потенциальная невеста во весь голос кричит на его сына на общей кухне, он сразу же сказал супруге, что очень надеется на то, что Александра так себя ведет только ради рейтингов телепроекта.

Родители Иосифа Оганесяна считают свадьбу сына частью шоу

Чего стоят разговоры родственников Оганесяна о том, что после его развода с Черно, они будут воспитывать их наследников, ведь по мнению отца и матери Иосифа, парочка ради шоу может даже обзавестись детьми.

К слову, многие зрители «Дома-2» уже давно подозревали, что Черно и Оганесян просто убедили своих родственников в том, что они на самом деле не будут жениться, а имитация свадьбы является задумкой сценаристов, которые уверены, что бракосочетание именно этой парочки может повысить рейтинги шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:48

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