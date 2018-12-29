В Сети появились спецификации смартфона Samsung Galaxy A50
В Сети выложили спецификации смартфона версии Samsung Galaxy A50. Устройство станет полномасштабным продолжением линейки моделей среднего класса текущего года.
Модель наделили восьмиядерным процессором Exynos 9610, а также ОЗУ на 4 Гб. Пользователям предложат две версии с ПЗУ на 64, а также 128 Гб. Устройство оборудовано 24-мегапиксельной камерой. Пока не известно, сколько гаджет будет иметь камер. Данную модель позиционируют как приемника версии Galaxy A8 (2018), который получил незначительные улучшения.
В число новых спецификаций будущего устройства вошла АКБ на 4000 мАч, а также встроенная Android 9 Pie. Новую модель должны анонсировать в конце февраля будущего года. Устройство начнут продавать уже в марте.
Модель наделили восьмиядерным процессором Exynos 9610, а также ОЗУ на 4 Гб. Пользователям предложат две версии с ПЗУ на 64, а также 128 Гб. Устройство оборудовано 24-мегапиксельной камерой. Пока не известно, сколько гаджет будет иметь камер. Данную модель позиционируют как приемника версии Galaxy A8 (2018), который получил незначительные улучшения.
В число новых спецификаций будущего устройства вошла АКБ на 4000 мАч, а также встроенная Android 9 Pie. Новую модель должны анонсировать в конце февраля будущего года. Устройство начнут продавать уже в марте.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:27