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В Сети появились спецификации смартфона Samsung Galaxy A50

В Сети выложили спецификации смартфона версии Samsung Galaxy A50. Устройство станет полномасштабным продолжением линейки моделей среднего класса текущего года.

В Сети появились спецификации смартфона Samsung Galaxy A50


Модель наделили восьмиядерным процессором Exynos 9610, а также ОЗУ на 4 Гб. Пользователям предложат две версии с ПЗУ на 64, а также 128 Гб. Устройство оборудовано 24-мегапиксельной камерой. Пока не известно, сколько гаджет будет иметь камер. Данную модель позиционируют как приемника версии Galaxy A8 (2018), который получил незначительные улучшения.

В число новых спецификаций будущего устройства вошла АКБ на 4000 мАч, а также встроенная Android 9 Pie. Новую модель должны анонсировать в конце февраля будущего года. Устройство начнут продавать уже в марте.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:27

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