В Сети появились спецификации смартфона Samsung Galaxy A50





Модель наделили восьмиядерным процессором Exynos 9610, а также ОЗУ на 4 Гб. Пользователям предложат две версии с ПЗУ на 64, а также 128 Гб. Устройство оборудовано 24-мегапиксельной камерой. Пока не известно, сколько гаджет будет иметь камер. Данную модель позиционируют как приемника версии Galaxy A8 (2018), который получил незначительные улучшения.В число новых спецификаций будущего устройства вошла АКБ на 4000 мАч, а также встроенная Android 9 Pie. Новую модель должны анонсировать в конце февраля будущего года. Устройство начнут продавать уже в марте.