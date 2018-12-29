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Запуск спутника «Бион-М2» с мышами на борту перенесли на 2023 год

Запуск биологического спутника «Бион-М2» перенесли на 2023 год из-за включения в проект научного оборудования из Франции. Об этом сообщили представители ИМБП РАН.
Запуск спутника «Бион-М2» с мышами на борту перенесли на 2023 год

Российские эксперты заявили, что «Бион» собирались отправить не позже 2022 года, но ситуация изменилась в связи с переговорами отечественной стороны с французскими коллегами по поводу техники, созданной в их стране, по фиксации физиологических особенностей у животных. Именно поэтому полет будет перенесен на 2023 год, так как нужно время для доработки проекта.

В РАН заявили, что на спутнике на 800-километровую высоту запустят более семи десятков мышей. Ученые главный акцент собираются сделать на воздействии космической радиации. Представитель Академии Владимир Сычев отметил, что впервые в истории объекты такого типа появятся на данной высоте, а работа специалистов поможет понять, как влияет рост радиации на организм животных и их жизнь в целом. Полет за пределы Земли может повлечь существенные изменения в теле грызунов на молекулярном уровне, все это биологи станут изучать в ходе эксперимента.

В 2020 году пуски ракет "Союз-2" с Байконура могут стать трудно исполнимыми из-за перегруженности космодрома. В новом году перестанет работать одна из двух стартовых платформ для запусков, и поэтому все работы лягут на оставшуюся площадку.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:14

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