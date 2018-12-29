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Глафира Тарханова в «Судьбе человека» рассказала, почему ее отец ослеп

Знаменитая актриса звезда телесериала «Громовы» Глафира Тарханова в эфире телепередачи «Судьба человека» рассказала, по какой причине ее отец стал терять зрение. А также о разводе родителей и своей мечте.
Глафира Тарханова в «Судьбе человека» рассказала, почему ее отец ослеп
Глафира Тарханова призналась, что ее судьба чем-то схожа с судьбой героини сериала, где актриса сыграла главную роль. Дело в том, что когда ей было 3 года у ее отца обнаружили доброкачественную опухоль, которая стала причиной потери зрения. Когда Тарханова подросла, на ее плечи упала забота о папе, она буквально стала его поводырем. Ей приходилось возить его на прогулки и на различные встречи. Она рассказала, что отец мечтал стать резчиком по дереву и даже получил образование в этом направлении. Но долго работать было не суждено – в дом пришла болезнь.
Глафира Тарханова в «Судьбе человека» рассказала, почему ее отец ослеп

По словам Глафиры Тархановой ситуация с отцом многому ее научила. Например, ставить свои интересны на второе или третье место, когда речь идет об интересах близкого человека. Ее родители развелись, а через какое-то время ее мать стала женой друга семьи. Он же и помог ее папе со сложной операцией. А сама Тарханова, у которой четверо детей и все мальчики, мечтает родить девочку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:07

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