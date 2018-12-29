Ольга Рапунцель заявила Алиане Устиненко, что она «никому не нужна»

«Устиненко нужно для начала научиться быть женственной, а потом и ждать ту «вторую половинку»!» - подметил один из зрителей проекта.





Несмотря на то, что Алиана находится на проекте уже несколько месяцев, ей до сих пор так не удалось встретить свою вторую половинку, о которой, как оказалось, девушка уже буквально мечтает.За все время после развода с Александром Гобозовым у Устиненко не было ни одного романа, если не считать Андрея Шабарина, с которым молодая мамочка пробыла всего несколько дней и то, постоянно участвуя в его любовных треугольниках.На днях в эфир телеканала «ТНТ» вышел новый выпуск «Дома-2», в котором Ольга Рапунцель принялась вовсю упрекать Алиану в том, что она занимает на проекте чье-то место. Длинноволосая красавица заявила, что не понимает, зачем Устиненко находится на проекте, ведь по факту она «никому не нужна».А ведь и правда, на протяжении нескольких месяцев к Алиане никто не приходил. Вчера в социальных сетях появилась информация, что на кастингах проекта, несмотря на то, что организаторы советуют всем приходить на реалити к Устиненко, напрочь отказываются иметь связь с этой участницей.С чем это связано, пока сложно сказать. Впрочем, некоторые телезрители «Дома-2» уверены, что мужчины, которые ранее следили за проектом и видели отношения Алианы с Гобозовым, просто боятся «властного» характера девушки.