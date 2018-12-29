АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

Ольга Рапунцель заявила Алиане Устиненко, что она «никому не нужна»

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель негативно высказалась в адрес бывшей супруги Александра Гобозова Алианы Устиненко.

Несмотря на то, что Алиана находится на проекте уже несколько месяцев, ей до сих пор так не удалось встретить свою вторую половинку, о которой, как оказалось, девушка уже буквально мечтает.

Ольга Рапунцель заявила Алиане Устиненко, что она «никому не нужна»

За все время после развода с Александром Гобозовым у Устиненко не было ни одного романа, если не считать Андрея Шабарина, с которым молодая мамочка пробыла всего несколько дней и то, постоянно участвуя в его любовных треугольниках.

На днях в эфир телеканала «ТНТ» вышел новый выпуск «Дома-2», в котором Ольга Рапунцель принялась вовсю упрекать Алиану в том, что она занимает на проекте чье-то место. Длинноволосая красавица заявила, что не понимает, зачем Устиненко находится на проекте, ведь по факту она «никому не нужна».

А ведь и правда, на протяжении нескольких месяцев к Алиане никто не приходил. Вчера в социальных сетях появилась информация, что на кастингах проекта, несмотря на то, что организаторы советуют всем приходить на реалити к Устиненко, напрочь отказываются иметь связь с этой участницей.

Ольга Рапунцель заявила Алиане Устиненко, что она «никому не нужна»

С чем это связано, пока сложно сказать. Впрочем, некоторые телезрители «Дома-2» уверены, что мужчины, которые ранее следили за проектом и видели отношения Алианы с Гобозовым, просто боятся «властного» характера девушки.

«Устиненко нужно для начала научиться быть женственной, а потом и ждать ту «вторую половинку»!» - подметил один из зрителей проекта.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработанный создателем Android смартфон
Орлова и Бородина опять не позвали на свою
SAIC выпустит несколько версий схожего с «ГАЗель»
Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к
Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр
В Сети появились спецификации смартфона Samsung
Меланья Трамп удивила публику странным нарядом
Запуск спутника «Бион-М2» с мышами на борту
Специалисты «Росатома» создают уникальную
Жена Тарасова Анастасия Костенко впервые показала
Глафира Тарханова в «Судьбе человека» рассказала,
Гоша Куценко вышел на сцену с 4-летней дочерью
Экс-возлюбленная Ивана Жидкова объяснила причины
Родители Иосифа Оганесяна считают свадьбу сына
В Лондоне нашли подземный ледовый дом XVIII
Ученые собрались искать инопланетян с помощью
Ольга Рапунцель заявила Алиане Устиненко, что она
Ирина Шейк заявила, что ей уютно в мужских трусах
Vivo продемонстрировала очередной прототип
Валерий Блюменкранц согласен с участниками
Врачи-добровольцы из Петербурга рассказали о
Дочь Тимати Алиса показала отличную растяжку
Россиянин на борту авиалайнера увидел в
Звезда «Дома-2» Виктория Боня встала на защиту
Рэпера Obe I Kanobe задержали в Москве после
Ученые разгадали тайну происхождения ледников на
Экс-участница «Дом-2» Алеся Клочко стала мамой
Медики запретили ложиться спать после застолья с
Бывшая пассия Блюменкранца Роза Максимова назвала
Российские учёные проверят безопасность лунной
Просмотреть все новости