Экс-возлюбленная Ивана Жидкова объяснила причины расставания с актёром

Лилия Соловьёва рассказала в Instagram о трудных отношениях с Жидковым, с которым в очередной раз порвала отношения. Хотя общему сыну пары Степану исполнился год, до ЗАГСа она так и не дошла. Мать-одиночка призналась, что мечтала стать возлюбленному законной женой, но тот не спешил делать предложение.В отместку на своей странице Жидков написал, что ищет себе невесту, которую увезёт на медовый месяц в Алушту. Соловьёва успела съехать с квартиры бойфренда к родителям и зарабатывает на жизнь в качестве бровиста. Инициатором очередного разрыва она стала потому, что никогда не получит от актёра должного уважения и надёжности.Во время ссоры артист сказал гражданской супруге, что больше, чем он даёт, она от него не получит. В этом Соловьёва увидела явное расхождение интересов и решила не портить себе и несостоявшемуся мужу жизнь.Однако молодая мать отмечает, что любит Жидкова и благодарит за сына, который обязательно будет видеться с отцом. Не против этого и сам актёр, что часто показывает подписчикам фотографии со Степаном.Прошлым летом пара уже пережила крупную ссору, после которой рассталась, но в конце концов сошлась. Поклонники Жидкова продолжают надеяться на примирение.