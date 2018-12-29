В Лондоне нашли подземный ледовый дом XVIII столетия





В 1780-х годах в центральной части Лондона соорудили хранилище для ледовых запасов, находившееся под землей. Дом являл собой кирпичное строение в форме яйца шириной 7,5 метров и глубиной 9,5 метров. Тогда его считали самым крупным ледяным домом в столице. Человек мог проникнуть туда мог сквозь входной коридор и прихожую снизу. В случае, если лед нужен был населению, рабочие заходили в хранилище и откалывали его. Далее полученное заворачивали в сено и на повозках доставляли нуждающимся.В первые десятилетия XIX века дом применял в личных целях кондитер Уильям Лефтвич, начавший импортировать лед из Скандинавии. Лондонского льда хватало не всем, и он не являлся слишком чистым. Впервые современные британцы обнаружили дом летом 2018 года, когда занимались реставрацией зданий XIX столетия, поврежденных во время Второй мировой.