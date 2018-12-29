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Валерий Блюменкранц согласен с участниками «Дома-2», что Ольге Рапунцель надо сесть на диету

Бывший супруг Таты Абрамсон Валерий Блюменкранц присоединился к участникам реалити-шоу «Дом-2», которые продолжают заявлять, что Ольге Рапунцель нужно срочно садиться на диету.

С недавнего времени на длинноволосую красавицу то и дело «накидываются» с критикой. Ольгу обвиняют в том, что она после рождения дочери Василисы перестала следить за своим внешним видом.

Валерий Блюменкранц согласен с участниками «Дома-2», что Ольге Рапунцель надо сесть на диету


Невзирая на то, что самого Дмитрия Дмитренко в супруге Ольге все устраивает, руководство проекта и участники каждый день буквально пытаются заставить молодую мамочку сесть на строгую диету и начать заниматься спортом.

Вчера в эфир вышел выпуск, в котором Блюменкранц, не подбирая выражений, принялся говорить Рапунцель о том, что она стала «толстушкой». Валерий поспешил привести в пример свою бывшую жену Тату, которая, по его словам, всего за несколько месяцев вернула себе прежние формы.

Валерий Блюменкранц согласен с участниками «Дома-2», что Ольге Рапунцель надо сесть на диету

Блюменкранц подчеркнул, что каждая девушка может похудеть, если, конечно же, она этого хочет на самом деле. По словам Валерия, Рапунцель находится в выгодном положении, ведь ее супруг не только полностью присматривает за их общей 5-месячной наследницей, но и постоянно занимается всеми делами по дому и даже готовкой.

Валерий Блюменкранц согласен с участниками «Дома-2», что Ольге Рапунцель надо сесть на диету

К слову, бывшего мужа Абрамсон поспешили разочаровать поклонники семейства Рапунцель, которые предоставили Валерию скрины некоторых выпусков, когда он с Татой только вернулся с декретного отпуска на Поляну.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:16

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