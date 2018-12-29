Валерий Блюменкранц согласен с участниками «Дома-2», что Ольге Рапунцель надо сесть на диету





С недавнего времени на длинноволосую красавицу то и дело «накидываются» с критикой. Ольгу обвиняют в том, что она после рождения дочери Василисы перестала следить за своим внешним видом.Невзирая на то, что самого Дмитрия Дмитренко в супруге Ольге все устраивает, руководство проекта и участники каждый день буквально пытаются заставить молодую мамочку сесть на строгую диету и начать заниматься спортом.Вчера в эфир вышел выпуск, в котором Блюменкранц, не подбирая выражений, принялся говорить Рапунцель о том, что она стала «толстушкой». Валерий поспешил привести в пример свою бывшую жену Тату, которая, по его словам, всего за несколько месяцев вернула себе прежние формы.Блюменкранц подчеркнул, что каждая девушка может похудеть, если, конечно же, она этого хочет на самом деле. По словам Валерия, Рапунцель находится в выгодном положении, ведь ее супруг не только полностью присматривает за их общей 5-месячной наследницей, но и постоянно занимается всеми делами по дому и даже готовкой.К слову, бывшего мужа Абрамсон поспешили разочаровать поклонники семейства Рапунцель, которые предоставили Валерию скрины некоторых выпусков, когда он с Татой только вернулся с декретного отпуска на Поляну.