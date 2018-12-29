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Ученые собрались искать инопланетян с помощью солнечных батарей

Масштабное производство энергии при помощи солнечных панелей на кремниевой основе сумеет указать на наличие технически развитых цивилизаций в космосе. Об этом сообщили научные сотрудники Рочестерского университета.
Ученые собрались искать инопланетян с помощью солнечных батарей

Любые цивилизации требуют энергию, поэтому астрофизики решили искать сигналы, связанные с энергопроизводством. Если говорить точнее, они хотят получить электричество из излучения материнской звезды. Предполагается, что помогут в этом солнечные батареи. Например, дабы обеспечить всех людей на Земле светом, хватит одной Сахары для покрытия такими механизмами. Это же повлияет на блеск Голубой планеты, и данные нововведения можно теоретически увидеть издалека.

Ученые попытались выяснить, как огромные площадки батарей на кремниевой основе смогут изменить параметры излучения, отраженного планетой, для материнского светила. Присутствие солнечных аккумуляторов должно создать характерный сигнал: провал в ультрафиолетовой части спектра. Этот метод не всем показался полноценным: поиски инопланетян дадут результат, если те пользуются точно такими же приборами из кремния для получения энергии.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:30

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