Vivo продемонстрировала очередной прототип смартфон Vivo NEX 5G
Китайский бренд Vivo продемонстрировал очередной прототип современного смартфона, имеющего поддержку мобильных сетей пятой генерации. Vivo NEX 5G оснащается передовым процессором версии Snapdragon 855.
Обработка графики осуществляется высокопроизводительным ускорителем Adreno 640. Связь 5G в устройстве Vivo NEX 5G обеспечивается сотовым модемом типа Snapdragon X50 5G. Пока отсутствуют данные касательно максимальной скорости передачи информации, которая составляет несколько Гб/сек.
Компания Vivo продемонстрирует предкоммерческий вариант устройства, поддерживаемого сотовые сети пятой генерации, в рамках выставки MWC 2019. Данное мероприятие планируют провести в конце февраля на территории Барселоны.
Обработка графики осуществляется высокопроизводительным ускорителем Adreno 640. Связь 5G в устройстве Vivo NEX 5G обеспечивается сотовым модемом типа Snapdragon X50 5G. Пока отсутствуют данные касательно максимальной скорости передачи информации, которая составляет несколько Гб/сек.
Компания Vivo продемонстрирует предкоммерческий вариант устройства, поддерживаемого сотовые сети пятой генерации, в рамках выставки MWC 2019. Данное мероприятие планируют провести в конце февраля на территории Барселоны.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:17