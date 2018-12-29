Врачи-добровольцы из Петербурга рассказали о развитии уличной медицины в России
Врачи-добровольцы из Петербурга рассказали о развитии уличной медицины в России и благодарных бездомных пациентах. В организации "Благотворительная больница" трудятся больше 80 волонтёров.
Издание "ПолитЭксперт" узнало о том, как добровольцы Санкт-Петербурга развивают уличную медицину и помощь бездомным. Весной 2018 года начала действовать волонтёрская организация "Больничка", которую основал Сергей Иевков, реаниматолог. 80 медиков и обычных добровольцев помогают тем петербуржцам, которые по той или иной причине боятся обратиться в больницу, не имеют страхового полиса или паспорта.
Врачи выезжают в три пункта обогрева дважды в неделю. В 2017-м ночлежками воспользовались больше 900 бездомных. Медик с ассистентом проводят осмотры, перевязки и дают необходимые лекарства. Волонтёры без образования врача ведут различные записи и консультируют.
За полгода существования "Больнички" в ней начали работать многие практикующие специалисты, студенты медвузов и прочие. В будущем организация может быть оформлена как общественная.
"Больничка" сотрудничает с проектом "Ночлежка" и "Раздельным сбором", куда можно принести лекарства, у которых не истёк срок годности. Петербургские волонтёры отмечают, что им постоянно нужны препараты и материалы, а также транспортное сопровождение, поэтому всех желающих просят оказывать "Больничке" посильную помощь.
Издание "ПолитЭксперт" узнало о том, как добровольцы Санкт-Петербурга развивают уличную медицину и помощь бездомным. Весной 2018 года начала действовать волонтёрская организация "Больничка", которую основал Сергей Иевков, реаниматолог. 80 медиков и обычных добровольцев помогают тем петербуржцам, которые по той или иной причине боятся обратиться в больницу, не имеют страхового полиса или паспорта.
Врачи выезжают в три пункта обогрева дважды в неделю. В 2017-м ночлежками воспользовались больше 900 бездомных. Медик с ассистентом проводят осмотры, перевязки и дают необходимые лекарства. Волонтёры без образования врача ведут различные записи и консультируют.
За полгода существования "Больнички" в ней начали работать многие практикующие специалисты, студенты медвузов и прочие. В будущем организация может быть оформлена как общественная.
"Больничка" сотрудничает с проектом "Ночлежка" и "Раздельным сбором", куда можно принести лекарства, у которых не истёк срок годности. Петербургские волонтёры отмечают, что им постоянно нужны препараты и материалы, а также транспортное сопровождение, поэтому всех желающих просят оказывать "Больничке" посильную помощь.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:06