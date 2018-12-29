Рэпера Obe I Kanobe задержали в Москве после избиения Птахи





Прежде стало известно, что в центральной части российской столицы на Давида Нуриева, он же Птаха, напали несколько человек с битами в руках. Избив рэп-исполнителя, они немедленно скрылись с места происшествия. Позже Птаха заявил о нежелании обращаться в местные правоохранительные органы по факту произошедшего.Obe I Kanobe рассказал в социальной сети, что Птаха прогуливался вместе с друзьями, имея при себе боевое оружие. Нуриев после инцидента пообещал противнику "инвалидность", отметив, что тот якобы может только бить со спины. Ныне стало известно, что Obe I Kanobe заподозрили в избиении коллеги, по факту нападения на которого полиция открыла уголовное дело. Комментируя произошедшее, Птаха заявил, что в деле также пострадал и полицейский, оказавшийся в тот момент рядом, которого ударил битой один из злоумышленников, в итоге сломал ему руку.