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Рэпера Obe I Kanobe задержали в Москве после избиения Птахи

В Москве задержан рэпер Obe I Kanobe по подозрению в избиении другого рэп-артиста Птахи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Рэпера Obe I Kanobe задержали в Москве после избиения Птахи

Прежде стало известно, что в центральной части российской столицы на Давида Нуриева, он же Птаха, напали несколько человек с битами в руках. Избив рэп-исполнителя, они немедленно скрылись с места происшествия. Позже Птаха заявил о нежелании обращаться в местные правоохранительные органы по факту произошедшего.

Obe I Kanobe рассказал в социальной сети, что Птаха прогуливался вместе с друзьями, имея при себе боевое оружие. Нуриев после инцидента пообещал противнику "инвалидность", отметив, что тот якобы может только бить со спины. Ныне стало известно, что Obe I Kanobe заподозрили в избиении коллеги, по факту нападения на которого полиция открыла уголовное дело. Комментируя произошедшее, Птаха заявил, что в деле также пострадал и полицейский, оказавшийся в тот момент рядом, которого ударил битой один из злоумышленников, в итоге сломал ему руку.



 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:40

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