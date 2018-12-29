Россиянин на борту авиалайнера увидел в иллюминаторе «второе солнце»
Россиянин, который летел на борту лайнера авиакомпании «S7 Airlines», отмечает, что увидел во время полёта необычное явление. Мужчина в иллюминаторе увидел над Солнцем второе светило, но меньшего размера.
Пассажир заснял данное аномальное явление на камеру смартфона. Очевидец утверждает, что раньше никогда не видел ничего подобного. По мнению зарубежных и российских конспирологов, данные кадры доказывают, что к Земле приближается таинственная планета Нибиру. Согласно предположениям, планета Х является предвестником Армагеддона.
В свою очередь, официальная наука отрицает существование данного космического объекта. Между тем, уфологами уже не раз представлялись косвенные подтверждения существования планеты Нибиру.
Пассажир заснял данное аномальное явление на камеру смартфона. Очевидец утверждает, что раньше никогда не видел ничего подобного. По мнению зарубежных и российских конспирологов, данные кадры доказывают, что к Земле приближается таинственная планета Нибиру. Согласно предположениям, планета Х является предвестником Армагеддона.
В свою очередь, официальная наука отрицает существование данного космического объекта. Между тем, уфологами уже не раз представлялись косвенные подтверждения существования планеты Нибиру.
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:44