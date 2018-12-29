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Россиянин на борту авиалайнера увидел в иллюминаторе «второе солнце»

Россиянин, который летел на борту лайнера авиакомпании «S7 Airlines», отмечает, что увидел во время полёта необычное явление. Мужчина в иллюминаторе увидел над Солнцем второе светило, но меньшего размера.

Россиянин на борту авиалайнера увидел в иллюминаторе «второе солнце»


Пассажир заснял данное аномальное явление на камеру смартфона. Очевидец утверждает, что раньше никогда не видел ничего подобного. По мнению зарубежных и российских конспирологов, данные кадры доказывают, что к Земле приближается таинственная планета Нибиру. Согласно предположениям, планета Х является предвестником Армагеддона.



В свою очередь, официальная наука отрицает существование данного космического объекта. Между тем, уфологами уже не раз представлялись косвенные подтверждения существования планеты Нибиру.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:44

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