Россиянин на борту авиалайнера увидел в иллюминаторе «второе солнце»





Пассажир заснял данное аномальное явление на камеру смартфона. Очевидец утверждает, что раньше никогда не видел ничего подобного. По мнению зарубежных и российских конспирологов, данные кадры доказывают, что к Земле приближается таинственная планета Нибиру. Согласно предположениям, планета Х является предвестником Армагеддона.В свою очередь, официальная наука отрицает существование данного космического объекта. Между тем, уфологами уже не раз представлялись косвенные подтверждения существования планеты Нибиру.