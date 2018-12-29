Бывшая пассия Блюменкранца Роза Максимова назвала пару Донцовой и Купина «фальшивой»





Уже примерно месяц в социальных сетях довольно активно негативно высказываются в адрес Майи и Алексея, а все из-за того, что влюбленные в очередной раз поспешили отложить свадьбу, чем вызвали у телезрителей «Дома-2» много подозрений.Вчера выяснилось, что Донцову и Купина перестала бояться и одна из участниц реалити-шоу, которая не так давно пришла на проект. Роза Максимова во всеуслышание принялась заявлять, что считает звездную парочку «фальшивой», поэтому не верит в то, что ребята могут на самом деле узаконить свои отношения.А начиналось все с малого. Сначала Роза начала время от времени ходить в VIP-дом, где она общалась в большей степени с Алексеем. Потом Максимова и вовсе заявила, что Купин не любит Донцову, ведь флиртует и заигрывает с ней. А сейчас, несмотря на то, что Майя пытается всевозможными способами отстоять свою пару, вступая с девушкой в конфликт, экс-пассия Блюменкранца и вовсе начала называть пару «фальшивкой».Максимова практически каждый день пишет на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» свежий пост, в котором заявляет, что Купин и Донцова на самом деле не любят друг друга, а вместе они только потому, что понимают: у проектных парочек куда больше шансов выиграть в том или ином конкурсе, где можно получить хорошее денежное вознаграждение либо же квартиру.