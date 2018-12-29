Ученые разгадали тайну происхождения ледников на Меркурии





По словам научных сотрудников университетов Брауна и Мэна, глыбы льда на ближайшей к Солнцу планете кроются в затененных кратерах возле полюсов. Появились они, вероятно, около 50 миллионов лет назад, а толщина льда на Меркурии может достигать 50 метров. Несмотря на перепад температуры на планете, ледники сумели сохраниться в стабильном положении. Ученые считают их неподвижными, «застойными» отложениями. В ходе данного исследования представители университетов решили, что льды на Меркурий были занесены извне, скорее всего благодаря столкновению планеты с кометой, насыщенной жидкостью.Меркурий мог попасть в Солнечную систему из иной галактики. Этот космический объект сильно отличается от остальных ее планет. К примеру, он легче Земли в 20 раз, у него аномально огромное железное ядро, на которое приходится почти 85% радиуса.