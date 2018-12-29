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Ученые разгадали тайну происхождения ледников на Меркурии

Температура Меркурия может составлять +430 градусов Цельсия, но при этом на его территории имеются ледники. Как они могли там появиться, разбирались западные ученые.
Ученые разгадали тайну происхождения ледников на Меркурии

По словам научных сотрудников университетов Брауна и Мэна, глыбы льда на ближайшей к Солнцу планете кроются в затененных кратерах возле полюсов. Появились они, вероятно, около 50 миллионов лет назад, а толщина льда на Меркурии может достигать 50 метров. Несмотря на перепад температуры на планете, ледники сумели сохраниться в стабильном положении. Ученые считают их неподвижными, «застойными» отложениями. В ходе данного исследования представители университетов решили, что льды на Меркурий были занесены извне, скорее всего благодаря столкновению планеты с кометой, насыщенной жидкостью.

Меркурий мог попасть в Солнечную систему из иной галактики. Этот космический объект сильно отличается от остальных ее планет. К примеру, он легче Земли в 20 раз, у него аномально огромное железное ядро, на которое приходится почти 85% радиуса.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:31

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