Медики запретили ложиться спать после застолья с алкоголем





Для начала нужно разобраться, что такое похмелье. Это гиперактивный ответ иммунной системы на переизбыток алкоголя в организме. Медики не рекомендуют отправляться в постель, если человек не трезвый, лучше сначала принять душ - это поможет протрезветь. Утро также стоит начать с водных процедур и со стакана чистой воды. Кстати воду необходимо пить и до застолья.Чтобы снизить всасывание алкоголя стенками кишечника, за 10 минут до принятия алкоголя можно съесть куриное яйцо.Что касается народных методов «лечения» похмелья, например пиво или рассол, то это вряд ли поможет. А свежий алкоголь только продлит эффект «старых дрожжей», и похмелье продлится еще дольше.