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Медики запретили ложиться спать после застолья с алкоголем

Медики дали несколько рекомендаций, как избежать неприятных симптомов похмелья. Например, не засыпать в состоянии алкогольного опьянения и пить много воды до и после застолья.
Медики запретили ложиться спать после застолья с алкоголем

Для начала нужно разобраться, что такое похмелье. Это гиперактивный ответ иммунной системы на переизбыток алкоголя в организме. Медики не рекомендуют отправляться в постель, если человек не трезвый, лучше сначала принять душ - это поможет протрезветь. Утро также стоит начать с водных процедур и со стакана чистой воды. Кстати воду необходимо пить и до застолья.

Чтобы снизить всасывание алкоголя стенками кишечника, за 10 минут до принятия алкоголя можно съесть куриное яйцо.

Что касается народных методов «лечения» похмелья, например пиво или рассол, то это вряд ли поможет. А свежий алкоголь только продлит эффект «старых дрожжей», и похмелье продлится еще дольше.
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:26

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