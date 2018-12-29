Тюнеры из Pumaspeed заметно усилили Ford Fiesta ST





Чтобы добиться большой мощности, тюнеры из британской организации внедрили в автомобиль новый турбокомпрессор, а также повозились с программным обеспечением. Помимо того, в Ford Fiesta ST появилась более производительная система Miltek. Инженеры Pumaspeed заявили, что каких-либо изменений технического оснащения в машине им не пришлось производить.Вместе с тем, существенную работу рабочие провели по перепрошивке блока управления мотором. Помимо спортивного режима в автомобиле появились иные механизмы, благодаря которым двигатель функционирует более экономно. Новые элементы оформления кузова Ford Fiesta ST делают его заметно агрессивным без нарушения концепции плавности линий.