Тюнеры из Pumaspeed заметно усилили Ford Fiesta ST
Бригада тюнеров из Pumaspeed показала более усиленную версию Ford Fiesta ST. Благодаря их работе, хэтчбек будет работать на агрегате с 245 лошадиными силами.
Чтобы добиться большой мощности, тюнеры из британской организации внедрили в автомобиль новый турбокомпрессор, а также повозились с программным обеспечением. Помимо того, в Ford Fiesta ST появилась более производительная система Miltek. Инженеры Pumaspeed заявили, что каких-либо изменений технического оснащения в машине им не пришлось производить.
Вместе с тем, существенную работу рабочие провели по перепрошивке блока управления мотором. Помимо спортивного режима в автомобиле появились иные механизмы, благодаря которым двигатель функционирует более экономно. Новые элементы оформления кузова Ford Fiesta ST делают его заметно агрессивным без нарушения концепции плавности линий.
Чтобы добиться большой мощности, тюнеры из британской организации внедрили в автомобиль новый турбокомпрессор, а также повозились с программным обеспечением. Помимо того, в Ford Fiesta ST появилась более производительная система Miltek. Инженеры Pumaspeed заявили, что каких-либо изменений технического оснащения в машине им не пришлось производить.
Вместе с тем, существенную работу рабочие провели по перепрошивке блока управления мотором. Помимо спортивного режима в автомобиле появились иные механизмы, благодаря которым двигатель функционирует более экономно. Новые элементы оформления кузова Ford Fiesta ST делают его заметно агрессивным без нарушения концепции плавности линий.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:58