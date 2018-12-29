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Huawei представила новую версию смартфона P Smart

Компания Huawei представила новую версию смартфона P Smart. Гаджет имеет фирменный процессор Kirin 710.

Huawei представила новую версию смартфона P Smart


Графика обрабатывается интегрированным контроллером ARM Mali-G51 MP4. Устройство оснащается 6,21-дюймовым Full HD+ дисплеем (2340х1080 рх). Восьмимегапиксельную фронтальную камеру вложили в небольшой вырез на верхней части экрана. Двойная основная камера оснащается модулями на 13 и 2 млн. пикселей. На тыльной камере имеется сканер отпечатков пальцев. Устройство обладает ОЗУ на 3 Гб и ПЗУ на 64 Гб. Имеется возможность установки двух карт nano-SIM либо одной карты microSD и nano-SIM. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 3400 мАч. Модель работает на операционке Android 9.0 Pie (фирменная надстройка EMUI 9.0.).

Устройство внешне является сдержанным, а также стильным. P Smart имеет черную, а также градиентную синюю расцветку. Гаджет расценивается в 250 евро. Устройство начнут продавать в январе будущего года.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:47

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