В Индии у мужчины необъяснимо пошли кровавые слёзы





Как пишет Daily Mail, 22-летний житель города Порт-Блэр на острове Южный Андаман обратился за консультацией в местный медицинский институт, поскольку начал плакать кровавыми слезами. Индус столкнулся со странным кровотечением дважды. Оба раза были внезапными, а закончились симптомы так же мгновенно, как и начались.Врачи назначили пациенту несколько процедур диагностики зрения: проверили чувствительность капилляров и свёртываемость крови. Медики оказались очень удивлены, ведь глаза у индуса были совершенно здоровы, и причин, по которым могли бы идти кровавые слёзы, не нашлось.Больному поставили предварительный диагноз гемолакрия. Данное редкое заболевание характеризуется примешиванием крови к слёзной жидкости.Отметим, что похожий случай произошёл с итальянцем, также дважды столкнувшимся с кровавыми слезами. Однако в случае этого пациента врачи точно определили источник проблемы: под веками образовались доброкачественные опухоли, которые и вызывали кровотечение.