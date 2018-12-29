АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

В Индии у мужчины необъяснимо пошли кровавые слёзы

В Индии у здорового мужчины необъяснимым образом пошли кровавые слёзы. Во время обследования глаз медики не нашли отклонений.
В Индии у мужчины необъяснимо пошли кровавые слёзы

Как пишет Daily Mail, 22-летний житель города Порт-Блэр на острове Южный Андаман обратился за консультацией в местный медицинский институт, поскольку начал плакать кровавыми слезами. Индус столкнулся со странным кровотечением дважды. Оба раза были внезапными, а закончились симптомы так же мгновенно, как и начались.

Врачи назначили пациенту несколько процедур диагностики зрения: проверили чувствительность капилляров и свёртываемость крови. Медики оказались очень удивлены, ведь глаза у индуса были совершенно здоровы, и причин, по которым могли бы идти кровавые слёзы, не нашлось.

Больному поставили предварительный диагноз гемолакрия. Данное редкое заболевание характеризуется примешиванием крови к слёзной жидкости.

Отметим, что похожий случай произошёл с итальянцем, также дважды столкнувшимся с кровавыми слезами. Однако в случае этого пациента врачи точно определили источник проблемы: под веками образовались доброкачественные опухоли, которые и вызывали кровотечение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы автомобили, которые не будут выпускаться
В Индии у мужчины необъяснимо пошли кровавые слёзы
В Сети появились снимки Samsung Galaxy S10 и
В космических миссиях должны принимать участие
Лена Третьякова из группы «Ранетки» выходит замуж
Боль с спине связана с преждевременной смертью
Число жертв схода лавины в Хабаровском крае
В Госдуме предложили построить съемочную площадку
Ольга Бузова из-за сильного переутомления
В Соединённых Штатах продают авто ЛуАЗ-969M
В Сети появилось видео росписи Александры Черно и
В штате Западная Виргиния обнаружили
Эксперты нашли виновников гибели "Титаника"
Инсайдеры рассекретили подробности о смартфоне
Ученые: В ледниках Антарктиды обнаружены следы
Renault заявил о начале продаж новой версии
Ученые раскрыли 70-летнюю тайну процесса деления
Skoda в следующем году представит новую версию
В Сети опубликовали официальные фото Toyota Supra
RM Sotheby’s на торги выставил уникальный
Ирина Дубцова повеселилась с подругами на
Учёные рассказали 10 интересных фактов из истории
Саймон Марданшин заявил, что ждет прихода на
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова посоветовала жене
Фото загадочного “дракона” в космосе является
Татьяна Навка гордится успехами своей наследницы
Екатерина Варнава рассказала в Instagram о своем
Ведущие «Дома-2» решили забрать у Милены
Наследница Витаса Алла серьезно занимается
Ксения Собчак показала трогательное фото сына
Просмотреть все новости