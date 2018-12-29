В Сети появились снимки Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Lite
В Сети выложили снимки Samsung Galaxy S10/S10 Lite. На фото видна задняя панель гаджета Galaxy S10.
Она содержит основную камеру, оснащаемую тремя модулями, а также светодиодной эффективной вспышкой.
S10 Lite на фото "одет" в прозрачный силиконовый специальный чехол. Устройство положили на беспроводную зарядную станцию. В данном случае демонстрируется гаджет, который имеет плоский экран. А вот у старших моделей по бокам был изогнутый дисплей. Нижняя часть устройства оснащается разъёмами для зарядного устройства, а также для наушников на 3,5 мм. Специалисты компании фронтальную камеру врезали в активную экранную область.
Согласно ожиданиям, S10 Lite должны наделить сдвоенной основной камерой, 5,8-дюймовым дисплеем, однокристальными системами Exynos 9820/Snapdragon 855.
Она содержит основную камеру, оснащаемую тремя модулями, а также светодиодной эффективной вспышкой.
S10 Lite на фото "одет" в прозрачный силиконовый специальный чехол. Устройство положили на беспроводную зарядную станцию. В данном случае демонстрируется гаджет, который имеет плоский экран. А вот у старших моделей по бокам был изогнутый дисплей. Нижняя часть устройства оснащается разъёмами для зарядного устройства, а также для наушников на 3,5 мм. Специалисты компании фронтальную камеру врезали в активную экранную область.
Согласно ожиданиям, S10 Lite должны наделить сдвоенной основной камерой, 5,8-дюймовым дисплеем, однокристальными системами Exynos 9820/Snapdragon 855.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:20