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В космических миссиях должны принимать участие женщины - директор ИМБП РАН

Экипажи межпланетных космических миссий должны быть гендерно-смешанными, заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

По мнению экспертов, из шести членов экипажа двое или трое должны быть женщинами.

В космических миссиях должны принимать участие женщины - директор ИМБП РАН

В настоящее время специалисты ИМБП занимаются работой над программой SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station), и среди прочих задач отрабатывается возможность отправки в дальний космос смешанных экипажей с участием представительниц слабого пола.

По словам Орлова, возможность создания гендерно-смешанных экипажей обусловлена вопросами психологии, социальных отношений и вопросами выполнения возложенных на миссию задач.

В рамках проекта SIRIUS предусматривается полная изоляция участников эксперимента сроком на 4 месяца с целью имитации полета на Луну, включая сам полет, приземление, пребывание на орбите и возвращение на Землю.

В истории отечественной космонавтики в космосе были только четыре женщины, включая Валентину Терешкову, Светлану Савицкую, Елену Кондакову и Елену Серову.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:02

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