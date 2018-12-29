В космических миссиях должны принимать участие женщины - директор ИМБП РАН





По мнению экспертов, из шести членов экипажа двое или трое должны быть женщинами.В настоящее время специалисты ИМБП занимаются работой над программой SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station), и среди прочих задач отрабатывается возможность отправки в дальний космос смешанных экипажей с участием представительниц слабого пола.По словам Орлова, возможность создания гендерно-смешанных экипажей обусловлена вопросами психологии, социальных отношений и вопросами выполнения возложенных на миссию задач.В рамках проекта SIRIUS предусматривается полная изоляция участников эксперимента сроком на 4 месяца с целью имитации полета на Луну, включая сам полет, приземление, пребывание на орбите и возвращение на Землю.В истории отечественной космонавтики в космосе были только четыре женщины, включая Валентину Терешкову, Светлану Савицкую, Елену Кондакову и Елену Серову.