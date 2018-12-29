Число жертв схода лавины в Хабаровском крае возросло





Ранее региональное управление МЧС РФ сообщало о том, что под лавиной оказалась группа людей из 10 человек. Один погиб на месте ЧП. Из пострадавших шестеро чувствуют себя удовлетворительно. Поиски еще двух человек продолжаются.В районе схода лавины объявлен режим ЧС.