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Число жертв схода лавины в Хабаровском крае возросло

Число жертв схода лавины в районе населенного пункта Многовершинный в Хабаровском крае возросло до двух человек. Один пострадавший скончался в больнице после госпитализации, сообщили представители золотодобывающего предприятия «Многовершинное», с сотрудниками которого случился этот несчастный случай.

Число жертв схода лавины в Хабаровском крае возросло

Ранее региональное управление МЧС РФ сообщало о том, что под лавиной оказалась группа людей из 10 человек. Один погиб на месте ЧП. Из пострадавших шестеро чувствуют себя удовлетворительно. Поиски еще двух человек продолжаются.

В районе схода лавины объявлен режим ЧС.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:15

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