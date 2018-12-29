Число жертв схода лавины в Хабаровском крае возросло
Число жертв схода лавины в районе населенного пункта Многовершинный в Хабаровском крае возросло до двух человек. Один пострадавший скончался в больнице после госпитализации, сообщили представители золотодобывающего предприятия «Многовершинное», с сотрудниками которого случился этот несчастный случай.
Ранее региональное управление МЧС РФ сообщало о том, что под лавиной оказалась группа людей из 10 человек. Один погиб на месте ЧП. Из пострадавших шестеро чувствуют себя удовлетворительно. Поиски еще двух человек продолжаются.
В районе схода лавины объявлен режим ЧС.
Ранее региональное управление МЧС РФ сообщало о том, что под лавиной оказалась группа людей из 10 человек. Один погиб на месте ЧП. Из пострадавших шестеро чувствуют себя удовлетворительно. Поиски еще двух человек продолжаются.
В районе схода лавины объявлен режим ЧС.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:15