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В Госдуме предложили построить съемочную площадку "Дома-2" на бывшем ядерном полигоне

Уже не первый раз одиозный телепроект "Дом-2" обсуждают негативно настроенные к телестройке депутаты.

И если предложение народного избранника из Государственной Думы РФ и известного борца за нравственность Виталия Милонова будет поддержано, то реалити-шоу могут переселить на ядерный полигон на архипелаге Новая Земля.

В Госдуме предложили построить съемочную площадку "Дома-2" на бывшем ядерном полигоне

Мы уже писали, что к концу 2019 года телестройка будет отмечать новоселье. Вот Милонов и предлагает сделать новую площадку не в густонаселенной Новой Москве, а на Новой Земле.

Надо отметить, что речь зашла про участок, где когда-то проводили различные испытания ядерного оружия. Также характерно, что многочисленные хейтеры готовы проголосовать за такое решение.

В Госдуме предложили построить съемочную площадку "Дома-2" на бывшем ядерном полигоне

Напомним, депутаты уже хотели запретить телепроект, но у "Дома-2" есть довольно серьёзная поддержка, а также огромная аудитория, и закрыть такой популярный контент не получится.



 
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Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:15

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