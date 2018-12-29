В Госдуме предложили построить съемочную площадку "Дома-2" на бывшем ядерном полигоне





И если предложение народного избранника из Государственной Думы РФ и известного борца за нравственность Виталия Милонова будет поддержано, то реалити-шоу могут переселить на ядерный полигон на архипелаге Новая Земля.Мы уже писали, что к концу 2019 года телестройка будет отмечать новоселье. Вот Милонов и предлагает сделать новую площадку не в густонаселенной Новой Москве, а на Новой Земле.Надо отметить, что речь зашла про участок, где когда-то проводили различные испытания ядерного оружия. Также характерно, что многочисленные хейтеры готовы проголосовать за такое решение.Напомним, депутаты уже хотели запретить телепроект, но у "Дома-2" есть довольно серьёзная поддержка, а также огромная аудитория, и закрыть такой популярный контент не получится.