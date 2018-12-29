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Ольга Бузова из-за сильного переутомления находится под присмотром врачей

Последний месяц в году является самым напряженным не только для обычных россиян, но и для знаменитостей.

Артисты в декабре вообще практически не появляются дома, поскольку находятся на съемках различных передач, новогодних концертов, а также выступают на корпоративах. А Ольга Бузова при всем этом еще является ведущей телепроекта «Дом-2», эфиры которого необходимо снимать ежедневно.

Ольга Бузова из-за сильного переутомления находится под присмотром врачей

Девушка и ранее жаловалась на бешеный рабочий ритм и усталость, но на днях ситуация дошла до критической точки и после концерта Оле понадобилась помощь врачей.

26 декабря Бузова приняла участие в съемках праздничного концерта «Рождество с Григорием Лепсом», который проходил в «Крокус Сити Холле». Она превосходно выступила, после дала интервью нескольким телеканалам, пообщалась с коллегами, а когда уже возвращалась домой, ей резко стало плохо.

Ольга Бузова из-за сильного переутомления находится под присмотром врачей

Теледива не стала рисковать своим здоровьем и сразу вызвала врача, который поставил ей капельницу.

«Я неважно себя чувствую, но врач сказал, что завтра мне станет лучше!», - сообщила своим подписчикам Оля в Stories, отметив, что за весь день успела съесть лишь один бутерброд.

Поклонники певицы очень переживают за ее самочувствие, а потому надеются, что в наступающем году она снизит свою работоспособность и будет больше времени выделять на отдых, приемы еды и здоровье.

Ольга Бузова из-за сильного переутомления находится под присмотром врачей

Однако сама звезда, судя по ее планам, понижать планку не намерена и в 2019 году хочет работать еще усерднее.

«Много работать, чтобы достичь всего того, чего я хочу и о чем мечтаю — это моя цель. И я уверенно иду к ней. В новом 2019 году я вас удивлю на 100 процентов, не только своим творчеством, но и коллаборациями с мировыми брендами», - сообщила она.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:11

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