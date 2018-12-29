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В Сети появилось видео росписи Александры Черно и Иосифа Оганесяна

Скоро в эфир телеканала «ТНТ» выйдет новый выпуск реалити-шоу «Дом-2», в котором покажут свадьбу Александры Черно и Иосифа Оганесяна.

Вот и дождались телезрители того самого дня, когда они смогут насладиться свадьбой одной из самых эпатажных парочек проекта – Черно и Оганесяна.

В Сети появилось видео росписи Александры Черно и Иосифа Оганесяна

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена роспись Александры и Иосифа. 29 декабря 2018 года поклонники парочки смогут увидеть эфир, в котором покажут не только свадьбу Черно и Оганесяна, но и гуляния, которые проходили на съемочной площадке городских квартир.

Телезрителям придется наблюдать за дракой Алианы Устиненко (Гобозовой) и Милены Безбородовой, о которой наш портал уже писал. Напомним, что о схватке девушек рассказала экс-участница «Дома-2» Елизавета Триандафилиди, которая заявила, что долгое время после этого находилась в «состоянии шока», ведь не ожидала такого поведения от своих бывших коллег.

В Сети появилось видео росписи Александры Черно и Иосифа Оганесяна

На росписи Александры и Иосифа присутствовали не только их проектные друзья, но и родственники Оганесяна, которые до недавнего времени говорили о том, что не приедут на свадьбу наследника, так как не намерены принимать в свою семью Черно с ее «сумасшедшим» характером.

Буквально несколько минут назад в Сети появилась информация, что на свадьбе Саши и Иосифа было несколько драк. Выяснилось, что кроме Алианы и Милены на вечеринке Черно и Оганесяна устроили бойню Алексей Безус и Арсен Чачанидзе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:56

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