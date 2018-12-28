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Саймон Марданшин заявил, что ждет прихода на «Дом-2» новых девушек

Один из самых завидных холостяков реалити-шоу «Дом-2» Саймон Марданшин объявил о том, что поставил точку в отношениях с Анастасией Ендальцевой.

Как стало известно, Саймон и Анастасия решили окончательно расстаться. Спустя несколько дней после этого Ендальцеву отправили в столицу на Поляну, что девушку очень огорчило. Экс-пассия Марданшина даже устроила на Сейшельских островах настоящую истерику с криками о том, что не поедет в аэропорт.

Саймон Марданшин заявил, что ждет прихода на «Дом-2» новых девушек

По словам Саймона, несмотря на то, что они с Настей расстались по обоюдному согласию, девушка по-прежнему надеется на то, что у них все-таки может быть будущее. Впрочем, сам холостяк так не считает. Марданшин убежден, что всему виной привязанность и страсть, но никак не любовь, которую каждый из них хочет встретить на «Доме-2».

Также участник реалити-шоу подметил, что несмотря на то, что Ендальцева может уговорить руководство проекта разрешить ей вернуться на «Остров любви», он не видит в этом смысла, ведь ждет прихода на «Дом-2» новых девушек.

Оказывается, что Марданшин даже объявил кастинг и совсем скоро на телестройке появится несколько пассий, с которыми он уже пообщался через социальные сети.

Саймон Марданшин заявил, что ждет прихода на «Дом-2» новых девушек

«Сейчас я жду совсем других девушек и даже не хочу думать о том, что будет, если Настя снова появится на Сейшелах» - подчеркнул Саймон.

К слову, Ендальцева, узнав о кастинге Марданшина, заявила, что сделает все для того, чтобы Саймон в итоге вернулся к ней.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:26

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