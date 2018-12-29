В штате Западная Виргиния обнаружили "человека-мотылька"
Житель американского города Пойнт Плезент (штат Западная Виргиния) снял на камеру телефона необычное летающее существо, которого назвали «человек-мотылёк». По его словам, оно уже многие годы преследует местное население, но до сих пор никому не удавалось снять монстра на камеру.
По словам жителей Пойнт Плезент странное существо с красными глазами и огромными трёхметровыми крыльями преследует их уже не одно десятилетие. Многие его видели, но ни разу не удавалось получить реальные доказательства его существования.
Анонимный оператор, которому всё же удалось заснять «человека-мотылька» рассказал, что ехал по дороге и вдруг увидел, как нечто странное перепрыгнуло с одного дерева на другое. Он сразу остановился и попытался снять существо на камеру телефона. Полученные снимки, по заверениям анонима, реальные, и не являются результатами фотошопа или других программ.
На снимке видно некое крылатое чудовище со странно изогнутыми ногами и заострёнными крыльями. Все местные жители уверены в подлинности снимков, а многие рассказывают о своих встречах со странным летающим монстром.
По словам жителей Пойнт Плезент странное существо с красными глазами и огромными трёхметровыми крыльями преследует их уже не одно десятилетие. Многие его видели, но ни разу не удавалось получить реальные доказательства его существования.
Анонимный оператор, которому всё же удалось заснять «человека-мотылька» рассказал, что ехал по дороге и вдруг увидел, как нечто странное перепрыгнуло с одного дерева на другое. Он сразу остановился и попытался снять существо на камеру телефона. Полученные снимки, по заверениям анонима, реальные, и не являются результатами фотошопа или других программ.
На снимке видно некое крылатое чудовище со странно изогнутыми ногами и заострёнными крыльями. Все местные жители уверены в подлинности снимков, а многие рассказывают о своих встречах со странным летающим монстром.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:30