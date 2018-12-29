В штате Западная Виргиния обнаружили "человека-мотылька"





По словам жителей Пойнт Плезент странное существо с красными глазами и огромными трёхметровыми крыльями преследует их уже не одно десятилетие. Многие его видели, но ни разу не удавалось получить реальные доказательства его существования.Анонимный оператор, которому всё же удалось заснять «человека-мотылька» рассказал, что ехал по дороге и вдруг увидел, как нечто странное перепрыгнуло с одного дерева на другое. Он сразу остановился и попытался снять существо на камеру телефона. Полученные снимки, по заверениям анонима, реальные, и не являются результатами фотошопа или других программ.На снимке видно некое крылатое чудовище со странно изогнутыми ногами и заострёнными крыльями. Все местные жители уверены в подлинности снимков, а многие рассказывают о своих встречах со странным летающим монстром.