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В штате Западная Виргиния обнаружили "человека-мотылька"

Житель американского города Пойнт Плезент (штат Западная Виргиния) снял на камеру телефона необычное летающее существо, которого назвали «человек-мотылёк». По его словам, оно уже многие годы преследует местное население, но до сих пор никому не удавалось снять монстра на камеру.

В штате Западная Виргиния обнаружили "человека-мотылька"

По словам жителей Пойнт Плезент странное существо с красными глазами и огромными трёхметровыми крыльями преследует их уже не одно десятилетие. Многие его видели, но ни разу не удавалось получить реальные доказательства его существования.

Анонимный оператор, которому всё же удалось заснять «человека-мотылька» рассказал, что ехал по дороге и вдруг увидел, как нечто странное перепрыгнуло с одного дерева на другое. Он сразу остановился и попытался снять существо на камеру телефона. Полученные снимки, по заверениям анонима, реальные, и не являются результатами фотошопа или других программ.

На снимке видно некое крылатое чудовище со странно изогнутыми ногами и заострёнными крыльями. Все местные жители уверены в подлинности снимков, а многие рассказывают о своих встречах со странным летающим монстром.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:30

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