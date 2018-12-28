Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова посоветовала жене Марата Башарова – Елизавете уходить от «тирана»





Не секрет, что вчера в Интернете появилось сообщение, которое повергло в шок не только поклонников творчества Башарова, но и многих участников реалити-шоу. Некоторые домовцы поспешили высказать свое мнение по поводу того, что 27 декабря жена артиста попала в больницу с переломанным носом.Отметим, что после скандальной истории, главными героями которой стало звездное семейство Башарова-Шевырковой, многие знаменитости тоже заговорили о возлюбленных-тиранах. Одной из телезвезд оказалась и Ольга Жарикова, которая и сама, как оказалось, уже несколько раз попадала под горячую руку своего бойфренда.По словам бывшей избранницы Гобозова, женщины сами позволяют мужчинам поднимать на себя руку. Ольга уверена, что у представителей сильного пола природой заложено «бить барышню», ведь таким способом они не только самоутверждаются, но и, чувствуя власть над своими вторыми половинками, получают определенные эмоции.Также Жарикова подчеркнула, что каждый мужчина обращает особое внимание на то, простила ли ему его возлюбленная первую и вторую драку, так как потом он понимает, что рукоприкладство для его женщины не является «табу».Впрочем, Ольга не ожидала, что к таким мужчинам относится и Марат Башаров, ведь до недавнего времени она была его поклонницей. Сейчас же звезда «Дома-2» советует Елизавете не прощать «тирана», и по возвращению из больницы «уходить от него».