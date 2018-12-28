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Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова посоветовала жене Марата Башарова – Елизавете уходить от «тирана»

Экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Жарикова дала совет супруге известного российского артиста Марата Башарова – Елизавете Шевырковой.

Не секрет, что вчера в Интернете появилось сообщение, которое повергло в шок не только поклонников творчества Башарова, но и многих участников реалити-шоу. Некоторые домовцы поспешили высказать свое мнение по поводу того, что 27 декабря жена артиста попала в больницу с переломанным носом.

Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова посоветовала жене Марата Башарова – Елизавете уходить от «тирана»

Отметим, что после скандальной истории, главными героями которой стало звездное семейство Башарова-Шевырковой, многие знаменитости тоже заговорили о возлюбленных-тиранах. Одной из телезвезд оказалась и Ольга Жарикова, которая и сама, как оказалось, уже несколько раз попадала под горячую руку своего бойфренда.

По словам бывшей избранницы Гобозова, женщины сами позволяют мужчинам поднимать на себя руку. Ольга уверена, что у представителей сильного пола природой заложено «бить барышню», ведь таким способом они не только самоутверждаются, но и, чувствуя власть над своими вторыми половинками, получают определенные эмоции.

Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова посоветовала жене Марата Башарова – Елизавете уходить от «тирана»

Также Жарикова подчеркнула, что каждый мужчина обращает особое внимание на то, простила ли ему его возлюбленная первую и вторую драку, так как потом он понимает, что рукоприкладство для его женщины не является «табу».

Впрочем, Ольга не ожидала, что к таким мужчинам относится и Марат Башаров, ведь до недавнего времени она была его поклонницей. Сейчас же звезда «Дома-2» советует Елизавете не прощать «тирана», и по возвращению из больницы «уходить от него».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:08

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