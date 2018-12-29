Инсайдеры рассекретили подробности о смартфоне Sony Xperia XA3 Ultra





Модель выпустят на рынок совместно с прочими версиями линейки. Телефон покажут широкой публике только через 2 недели в рамках выставки CES 2019. Пока нет точных данных о процессоре устройства. Однако среди кандидатов рассматривают восьмиядерные чипы версии Snapdragon 660, а также 670. Смартфон будет осуществлять работу на «операционке» Android 9 Pie. В устройство установлен 6,5-дюймовый дисплей с разрешением сторон 18:9. У модели корпус имеет 3 варианта расцветки: серебряной, золотой и чёрной.Устройство XA3 Ultra начнут реализовывать в феврале совместно с Xperia L3, а также Xperia XA3. Модель будет стоить 519 долларов.