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Инсайдеры рассекретили подробности о смартфоне Sony Xperia XA3 Ultra

Инсайдеры ещё до премьеры рассекретили ряд подробностей о смартфоне версии Sony Xperia XA3 Ultra. Устройство наделят ОЗУ на 6 Гб.

Инсайдеры рассекретили подробности о смартфоне Sony Xperia XA3 Ultra


Модель выпустят на рынок совместно с прочими версиями линейки. Телефон покажут широкой публике только через 2 недели в рамках выставки CES 2019. Пока нет точных данных о процессоре устройства. Однако среди кандидатов рассматривают восьмиядерные чипы версии Snapdragon 660, а также 670. Смартфон будет осуществлять работу на «операционке» Android 9 Pie. В устройство установлен 6,5-дюймовый дисплей с разрешением сторон 18:9. У модели корпус имеет 3 варианта расцветки: серебряной, золотой и чёрной.

Устройство XA3 Ultra начнут реализовывать в феврале совместно с Xperia L3, а также Xperia XA3. Модель будет стоить 519 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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