Эксперты нашли виновников гибели "Титаника"





10 апреля 1912 года «Титаник» отправился в свой первый и, как оказалось, последний рейс, выйдя из порта Саутгемптона. В ночь с 14 на 15 апреля судно потерпело крушение в водах северной Атлантики, столкнувшись с айсбергом, так и не достигнув конечного пункта назначения – Нью-Йорка. В ту трагическую ночь в ледяных водах океана погибли почти полторы тысячи пассажиров судна и членов экипажа.Судоходную компанию «White Star Line» и её владельца Джозефа Исмея признали невиновными в случившемся, однако некоторые современные эксперты уверены, судно затонуло из-за существенного недостатка в конструкции, и видят в этом прямую вину владельцев.Оно имело шестнадцать водонепроницаемых переборок, закрывающихся автоматически при затоплении. Однако владельцы для удобства пассажиров настояли на их меньшем размере, и это могло послужить причиной трагедии.Известно, Джозеф Исмей также принимал участие в первом рейсе «Титаника», но ему, в отличие от огромного количества пассажиров, удалось спастись. После этого он неоднократно подвергался критике, а некоторые из выживших даже утверждали, что слышали, как он заставлял капитана ускориться, чтобы прибыть в порт Нью-Йорка раньше назначенного времени.