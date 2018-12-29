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Эксперты нашли виновников гибели "Титаника"

Гибель британского трансатлантического парохода «Титаник», затонувшего в апреле 1912 года, до сих пор не даёт покоя многим исследователям. Более ста лет назад, по результатам расследования кораблекрушения, компания-владелец «White Star Line» была признана не причастной к трагедии, но некоторые современные эксперты считают иначе.

Эксперты нашли виновников гибели "Титаника"

10 апреля 1912 года «Титаник» отправился в свой первый и, как оказалось, последний рейс, выйдя из порта Саутгемптона. В ночь с 14 на 15 апреля судно потерпело крушение в водах северной Атлантики, столкнувшись с айсбергом, так и не достигнув конечного пункта назначения – Нью-Йорка. В ту трагическую ночь в ледяных водах океана погибли почти полторы тысячи пассажиров судна и членов экипажа.

Судоходную компанию «White Star Line» и её владельца Джозефа Исмея признали невиновными в случившемся, однако некоторые современные эксперты уверены, судно затонуло из-за существенного недостатка в конструкции, и видят в этом прямую вину владельцев.

Оно имело шестнадцать водонепроницаемых переборок, закрывающихся автоматически при затоплении. Однако владельцы для удобства пассажиров настояли на их меньшем размере, и это могло послужить причиной трагедии.

Известно, Джозеф Исмей также принимал участие в первом рейсе «Титаника», но ему, в отличие от огромного количества пассажиров, удалось спастись. После этого он неоднократно подвергался критике, а некоторые из выживших даже утверждали, что слышали, как он заставлял капитана ускориться, чтобы прибыть в порт Нью-Йорка раньше назначенного времени.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:00

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