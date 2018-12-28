Ведущие «Дома-2» решили забрать у Милены Безбородовой и Алексея Безуса звание «Пара года»

«Что вообще происходит? Вы там на «Дом-2», что вообще с ума сошли? Как можно было называть парочку Безбородовой и Безуса – «Пара года»? Их гнать с проекта нужно, а не звания какие-то им давать!» - подметила одна из фанаток проекта.





На днях Милена и Алексей сообщили телезрителям проекта, что им все-таки удалось заполучить «заветную статуэтку», о которой они так давно мечтали. Оказалось, что Безбородова и Безус победили в номинации, в которой, по словам поклонников «Дома-2», за них никто не голосовал.Как стало известно, на новогодней вечеринке телешоу руководство «Дома-2» решило подвести итоги уходящего года. Ведущие придумали специальные номинации, в трех из которых победила пара Безбородовой и Безуса. И несмотря на то, что Милена и Алексей во всеуслышание принялись заявлять, что безумно счастливы такому исходу событий, как оказалось, их радость длилась не очень долго.Дело в том, что телезрителей «Дома-2» очень разгневало то, что Безус и Безбородова получили звание «Пара года». По словам поклонников реалити-шоу, эту парочку очень сложно назвать показательной, поэтому они не понимают, кто и зачем вручил Милене и Алексею эту статуэтку.Нужно сказать, что замечания зрителей проекта ведущие «Дома-2» восприняли настолько серьезно, что решили забрать у Милены и Алексея звание, но только в том случае, если влюбленные в очередной раз подерутся или поскандалят.