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Ученые раскрыли 70-летнюю тайну процесса деления ДНК

Команда генетиков из Флоридского университета сделала новое открытие. Ей удалось раскрыть 70-летнюю тайну процесса деления ДНК, опубликовав результаты работ в профильных изданиях.
Ученые раскрыли 70-летнюю тайну процесса деления ДНК

Раньше ученые не могли понять, что является основой для химических процессов, после чего создаются новые нити дезоксирибонуклеиновой кислоты, идентичные существующим аналогам. Они решили использовать технологию CRISPR, чтобы изменить некоторые части стволовых клеток у грызунов.

После этого из ДНК был убран белок CTCF, но процессы деления не были запущены из-за ослабления архитектуры дезоксирибонуклеиновой кислоты. Так специалисты узнали, что именно он отвечает за их качество и постоянство. В будущем открытие позволит медикам предотвратить развитие наследственных недугов, что также касается онкологии.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00

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