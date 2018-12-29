Renault заявил о начале продаж новой версии Dokker Stepway





Эксперты считают, что новая версия не задержится в рамках отечественного авторынка. Транспортное средство представляет собой версию обычного Dokker, который ориентирован на повышение проходимости. Рассматривая характеристики авто, точно нельзя говорить об их отличиях. Dokker Stepway получит специализированный пластиковый обвес по всем сторонам. Пока речь не идет о работе над силовым агрегатом, электроникой или прочими характеристиками транспортного средства. На сегодняшний день отрабатывается визуальный аспект. Производителями не был подтвержден увеличенный дорожный просвет, который характерен для авто Stepway.Вследствие того, что версия Dokker не была очень популярной среди российских автолюбителей, специалисты предсказывают довольно короткий срок реализаций новой версии.