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Skoda в следующем году представит новую версию Octavia

Автобренд Skoda в следующем году представит новую версию Octavia. Авто недавно наделили обновлением.

Skoda в следующем году представит новую версию Octavia


До конца 2019 года планируют представить новую генерацию авто. В первую очередь состоится дебют лифтбека. Специалисты бренда Skoda осуществляют активную работу над машиной новой генерации. Транспортное средство презентуют в 2019 году в рамках франкфуртского автомобильного салона или специально организованного мероприятия. Согласно предварительным данным, новую Octavia наделят кардинально измененным экстерьером в обновлённой фирменной стилистике бренда. Основой версии выступает платформа MQB. Она должна увеличить пространство в салоне авто, а также в багажном отделении.

Кроме стандартных двигателей внутреннего сгорания моторная гамма новой Octavia будет включать гибридную систему со стартер-генератором на 48 вольт.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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