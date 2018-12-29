Skoda в следующем году представит новую версию Octavia





До конца 2019 года планируют представить новую генерацию авто. В первую очередь состоится дебют лифтбека. Специалисты бренда Skoda осуществляют активную работу над машиной новой генерации. Транспортное средство презентуют в 2019 году в рамках франкфуртского автомобильного салона или специально организованного мероприятия. Согласно предварительным данным, новую Octavia наделят кардинально измененным экстерьером в обновлённой фирменной стилистике бренда. Основой версии выступает платформа MQB. Она должна увеличить пространство в салоне авто, а также в багажном отделении.Кроме стандартных двигателей внутреннего сгорания моторная гамма новой Octavia будет включать гибридную систему со стартер-генератором на 48 вольт.